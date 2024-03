Michał Czerski: Kiermasz św. Józefa "to DNA naszego regionu i miasta"

Od 8 do 17 marca na Małym Rynku odbywać się będzie Kiermasz św. Józefa. To czwarta edycja wydarzenia, które od początku organizuje IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o. Z Michałem Czerskim, prezesem zarządu IMAGO rozmawiamy o przywracaniu ducha dawnego Krakowa, a także o tym, jak w tym roku będzie wyglądał Kiermasz.

Zapowiadając kiermasz św. Józefa, powiedział pan, że to nie tylko wydarzenie handlowo-kulturalne, ale też wizytówka Krakowa. Kiermasz św. Józefa stanowi wydarzenie targowe o wyjątkowym znaczeniu, będące symbolem zarówno kulturowym, jak i handlowym. Pełni też istotną rolę w ochronie i promowaniu dziedzictwa niematerialnego. Święty Józef, patron miasta, a zarazem rzemieślników, jest kluczową postacią łączącą te dwa światy, co podkreśla podwójną symbolikę tego wydarzenia. Przez manifestowanie szacunku dla tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, Kiermasz staje się żywym odzwierciedleniem wartości IMAGO, akcentując potrzebę zachowania i popularyzacji unikalnych umiejętności artystycznych. W trakcie Kiermaszu św. Józefa, Kraków odwołuje się do swojej wielowiekowej tradycji targowego miasta. Odtwarza i kultywuje elementy dziedzictwa, które przez stulecia kształtowały jego tożsamość. Poprzez integrację aspektów kulturalnych i edukacyjnych, wydarzenie to nie tylko celebruje rzemiosło artystyczne, ale również edukuje społeczność oraz gości naszego miasta w zakresie lokalnych tradycji i historii. Dążenie do zachowania tych praktyk jest kluczowym elementem w utrwalaniu tożsamości kulturowej i promowaniu wartości dziedzictwa niematerialnego. Tym samym, Kiermasz nie tylko stanowi wizytówkę Krakowa, ale również służy jako platforma dla ochrony i celebracji rzemiosła, co jest nieodzowne dla zachowania kulturowej spuścizny miasta.

To też wydarzenie, które pokazuje, że mamy bogatą alternatywę dla "chińszczyzny".

Zgadza się! Niestety, „chińszczyzna" jest wśród nas i na ten moment wszystko wskazuje na to, że z nami pozostanie. Poprzez krakowskie wydarzenia kulturalno-targowe powinniśmy pokazywać bogactwo naszych lokalnych twórców, tego, z czego słynie cała Małopolska. Kraków jest miastem rzemiosła artystycznego. Żal tego dobrodziejstwa, które tu powstaje, nie pokazywać turystom i mieszkańcom. Tego, jaka jest nasza kultura, tożsamość i charakter w postaci różnego rodzaju przejawów dziedzictwa niematerialnego. To DNA naszego regionu i miasta. Zależy nam, żeby wszystkie nasze wydarzenia były zrównoważone, łączyły w sobie nie tylko możliwość zobaczenia i zakupienia dzieł rzemieślników i rękodzielników, ale żeby stanowiły inspirację wzbogacającą ducha.

Kiermasz św. Józefa to kolejne wydarzenie pod auspicjami IMAGO. Czym różni się choćby od niezwykle popularnych Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej?

Te wydarzenia różnią się przede wszystkim skalą i profilem, jeśli chodzi o płaszczyznę handlową. W przeciwieństwie do Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, które od prawie pięciu dekad koncentrują się na prezentowaniu i promowaniu tradycyjnej kultury ludowej, Kiermasz św. Józefa skupia się na pokazywaniu współczesnych trendów w etno-designie i rękodziele artystycznym. Pragniemy pokazać, jak tradycyjne techniki i wzornictwo mogą być reinterpretowane w nowoczesnej formie, co stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie nowoczesnymi, ale zakorzenionymi w tradycji produktami. Różni się także programem artystycznym i oprawą, jaka towarzyszy całemu wydarzeniu.

Jeśli mowa o programie: będzie debata oksfordzka. To coś nowego na tego typu targach.

W ramach naszych starań o zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne miasta, jako pierwsi w historii wraz z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców zdecydowaliśmy się zorganizować debatę oksfordzką. Odbędzie się ona w poniedziałek, 11 marca, o godzinie 15:00 na scenie na Małym Rynku. Celem tej inicjatywy jest stworzenie platformy dla uczniów I i II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, by mogli wyrazić swoje opinie i przemyślenia na temat priorytetów rozwojowych miasta, ze szczególnym naciskiem na sektor turystyczny. Temat debaty, „Czy Kraków w najbliższych latach powinien skupić się na Turystyce Halal?”, ma na celu zainicjowanie dyskusji na temat adaptacji branży turystycznej i gastronomicznej oraz działań urzędu miasta do zmieniających się trendów i potrzeb rynku turystycznego.

Czyli chcecie zachęcić do udziału w wydarzeniu młodych. Co oprócz debaty znajdą dla siebie na targach?

Kiermasz św. Józefa, nasza autentyczna, lokalna uroczystość, wyróżnia się unikalnym charakterem. Stanowi specyficzną celebrację, która nie ma swojego odpowiednika w żadnym innym polskim mieście. W przeciwieństwie do Targów Wielkanocnych czy Bożonarodzeniowych, te są skierowane przede wszystkim do mieszkańców Krakowa. Stanowią one wyjątkową okazję do podkreślenia i do-świadczenia naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku nasze starania są ukierunkowane w szczególności na przyciągnięcie młodszej publiczności, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie autentycznymi i tradycyjnymi formami rzemiosła. Z myślą o młodszym pokoleniu dokładamy wszelkich starań, aby asortyment prezentowany na targach odpowiadał zróżnicowanym gustom i potrzebom.

Oferujemy szeroki wybór przedmiotów codziennego użytku, które łączą w sobie funkcjonalność z nowoczesnym designem. Wśród nich znajdują się unikatowe elementy biżuterii, takie jak ceramiczne broszki czy oryginalne przypinki, które pozwalają na indywidualne wyrażenie siebie. Ponadto, nasza oferta ceramiki użytkowej – talerzy, pater, kubków – ukazuje, jak tradycyjne techniki mogą zostać odświeżone, aby odpowiadały współczesnym trendom. Chociaż serce targów bije w rytmie lokalnej społeczności, z radością rozszerzyliśmy zaproszenie na wystawców z całej Polski, aby wzbogacić ofertę i zaprezentować młodszym odbiorcom szeroki przekrój polskiego rzemiosła. Dzięki temu Kiermasz św. Józefa nie tylko promuje lokalne dziedzictwo, ale również stanowi przestrzeń wymiany kulturalnej i twórczej inspiracji.

Promocję rzemiosła i rzemieślników łączycie z wydarzeniami kulturalnymi. Tym razem nie zabraknie występów folklorystycznych i ludowych, ale flash mob to również coś nowego.

Flash mob to nowość, którą wprowadzamy do naszego programu artystycznego po to, by zaangażować gości naszego wydarzenia. Dążymy do tego, aby uczestnicy Kiermaszu św. Józefa nie tylko byli obserwatorami i nabywcami rzemiosła, ale także aby doświadczyli ducha i dynamiki imprezy poprzez interaktywną rozrywkę. Tegoroczny Kiermasz zakończy się spektakularnym flash mobem prowadzonym przez Michała Kostempskiego, co ma na celu stworzenie niezapomnianego i energetycznego finału. Na scenie pojawią się uznane zespoły z Krakowa i okolic. Łączymy nurty folkowe i nowe wykonania artystów, którzy na nowo reinterpretują tradycyjne utwory. Ale będą też m.in. Małe Słowianki, Solny Gościniec, Aleksander Łodzia-Kobyliński „Makino". Chcemy pokazywać ludziom, że nasze imprezy mają tożsamość i charakter, nie jest to suma przypadkowyc

