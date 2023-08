Miechów. Chcą prawie 30 milionów na budowę hali sportowej

Dokładna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 29,7 mln zł. Projektowana hala będzie pierwszym tego typu obiektem na terenie miasta. Przypomnijmy, że zwycięski projekt został wybrany w drodze otwartego konkursu architektonicznego. Zakłada on budowę hali z pełnowymiarowym boiskiem do halowych gier zespołowych, widownią, parkingami, dodatkowym boiskiem do gry usytuowanym na dachu itp. Obiekt byłby zintegrowany z budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 1.

Dwa pozostałe wnioski złożone przez gminę dotyczą inwestycji drogowych. Na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sławice Szlacheckie i Pojałowice samorząd Miechowa chciałby pozyskać prawie 2 mln złotych. Z kolei budowa ciągu pieszo - rowerowego między Bukowską Wolą a Kalina Rędziny miałaby kosztować niespełna 8 mln zł.

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce