Miechów. Czterdziestolecie pracy twórczej Marka Hołdy

- To święto nie tylko samego artysty, ale i całego Miechowa – podkreślał otwierając wystawę dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galeria „U Jaksy” Paweł Olchawa. Wspomniał, iż artysta od wielu lat współpracuje z galerią. Wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowych Plenerach Malarskich „Barwy Małopolski”. Miał też swoją wystawę indywidualną w 1999 roku.

- Dla artysty taka rocznica i święto w takim otoczeniu, oprawie i towarzystwie, to jest coś, co może sobie tylko wymarzyć, zwłaszcza jeśli dzieje się to wszystko w jego rodzinnym mieście - podkreśla Marek Hołda.