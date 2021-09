Miechów. Do połowy listopada potrwają utrudnienia na ulicy Podzamcze. Zbudują wyniesione przejście dla pieszych

– dowiedzieliśmy się od Krzysztofa Capigi, rzecznika prasowego w Starostwie Powiatowym w Miechowie.

Powiat miechowski pozyskał na tę inwestycję 1 275 254 zł, co stanowi 70 procent kosztów. Na całe zadanie samorząd wyda 1 939 634 zł, a różnicę pomiędzy dotacją, a jego kosztem pokryją dwa samorządy. Powiat miechowski i gmina Miechów będą mieć jednakowy w nim udział - po 332 194 zł.

- Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, droga jest zamknięta dla ruchu pojazdów z wyłączeniem dojazdu do posesji, firm i instytucji publicznych oraz dworca autobusowego PKS na odcinku od ulicy Warszawskiej do wjazdu na dworzec. Dojazd do dworca od strony ulicy Sienkiewicza jest aktualnie dostępny i dopuszczony do ruchu pojazdów