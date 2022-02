Miechów. Dworek Zacisze zostanie wyremontowany. Jest umowa

Plan zakłada, by prace w obrębie dworku odbyły się przy minimalnej ingerencji w jego konstrukcję. Głównym elementem modernizacji będzie wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej. Nowy dach ma zostać wykonany z gontu modrzewiowego łupanego, zaimpregnowanego preparatami przeciwgrzybicznym i ogniochronnym. Zaplanowano również fumigację (zwalczenie szkodników) budynku, zabezpieczenie drewnianych ścian oraz remont ogrodzenia.

- Dach budynku jest w tak złym stanie technicznym, że do jego doraźnych napraw musieliśmy używać elementów ogrodzenia. Zaniechanie modernizacji naraziłoby go na całkowite zniszczenie, a na nas spadłaby odpowiedzialność za doprowadzenie zabytku do ruiny – mówi burmistrz Dariusz Marczewski i zapewnia, że wszystkie planowane prace został uzgodnione z Urzędem Ochrony Zabytków.