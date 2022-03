Miechów i wojna w Ukrainie. Samorządy i hotelarze liczą koszty

Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas piątkowego spotkania powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego, w którym oprócz samorządowców wzięli udział miejscowi hotelarze. Jak wyliczono, pobyt uchodźców w powiecie kosztował już samorządy, hotelarzy i domy pomocy społecznej 1 mln 7 tysięcy zł. Taki raport został też przesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Żeby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, powiat zawrze z hotelarzami i samorządami porozumienia z mocą obowiązywania do 31 marca. Miasto i gminy we własnym zakresie mają podpisać porozumienia z instytucjami im podlegającymi typu jednostki OSP – informuje rzecznik miechowskiego Starostwa Krzysztof Capiga.

Stawka dla właścicieli hoteli za dzień pobytu jednej osoby wynosi obecnie do 120 zł, zaś dla obiektów takich jak zamek „Na Mirowie” do 95 zł. Według zapowiedzi, od kwietnia ma być ona zmniejszona do 70 zł. To obniżenie stawek wzbudza obawy właścicieli obiektów. Podczas spotkania zwracali też uwagę na mogące się pojawić problemy z organizacją zaplanowanych imprez okolicznościowych, obozów młodzieżowych itp. Warto zaznaczyć, że w samej tylko Planecie w Charsznicy przebywa obecnie prawie 260 uchodźców.