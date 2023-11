Miechów. Jest wykonawca bloku na osiedlu Parkowym! Przetarg rozstrzygnięty

Decyzji o rozstrzygnięciu przetargu należało się spodziewać już we wtorek. To wtedy, na nadzwyczajnym posiedzeniu udziałowców SIM w Korzennej, zapadła decyzja o zapewnieniu finansowania dla miechowskiej inwestycji. Jej brak był ostatnią przeszkodą formalną przed rozstrzygnięciem procedury.

O tym, że chętnych do budowy bloku na osiedlu Parkowym nie brakuje, wiadomo było już miesiąc temu, gdy doszło do otwarcia ofert przetargowych. Propozycja Remaru od początku była faworytem do otrzymania zlecenia, gdyż zaproponowana kwota 22,8 mln złotych była najtańsza spośród przedstawionych.

Zadaniem Remaru będzie budowa wielorodzinnego bloku mieszkalnego na 79 mieszkań wraz ze wszystkimi potrzebnymi instalacjami. Przetarg obejmował również zagospodarowania terenu w postaci budowy dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Inwestycja ma się zakończyć do końca przyszłego roku.

Miechowski blok powstanie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, do której przystąpiło kilkanaście małopolskich samorządów. Miechów jest jednak pierwszym miastem, dla którego został już ogłoszony przetarg na inwestycję. Mieszkania, które powstaną, będą przeznaczone pod wynajem. 79 lokatorów miechowskich lokali zostało już wyłonionych na podstawie kryteriów przyjętych przez Radę Miejską oraz losowania.