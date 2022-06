Miechów. Kapituła przyznała sześć statuetek Macieja Miechowity. Kto został wyróżniony "Miechowskim Oskarem"?

W kategorii Osobowość Roku jako pierwszy nagrodę odebrał Włodzimierz Barczyński, do niedawna dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej. Znawca lokalnych dziejów, autor publikacji i opracowań na temat bitwy miechowskiej, miechowskiego sanktuarium, czy zakonu bożogrobców.

- Przewodnik dla odwiedzających miasto turystów wierny swojej misji, by ocalić historię Miechowa od zapomnienia - głosi fragment uzasadnienia.

Sam nagrodzony przyznał, że dzieje Miechowa to temat bardzo obszerny i wciąż nie do końca zbadany.

- Historia miasta zawiera ciągle tak wiele nieznanych wątków i szczegółów, że jej pełne opracowanie jest nie do wykonania w całości dla jednej osoby – mówi laureat zachęcając jednocześnie do współpracy z Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Drugi z laureatów w tej kategorii skupia się na tym, co współczesne. Eugeniusz Poręba to przedsiębiorca, ale też biegacz amator, wyróżniony za zaangażowanie i pasję jaką wkłada w organizację zawodów sportowych, mających często wymiar charytatywny. Zebrane przy okazji Miechowskiego Biegu Niepodległości czy Charytatywnej Dychy środki trafiają do Hospicjum w Miechowie.