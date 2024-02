Miechów. Komitety już zarejestrowane. Teraz czas na kompletowanie list kandydatów

Cztery z nich mają prawo wystawić kandydatów nie tylko do rad gmin i na stanowiska wójtów lub burmistrzów, ale też do miechowskiej Rady Powiatu. Są to KWW Ziemia Miechowska (z jego listy kandyduje tradycyjnie burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski), KWW Razem dla Miechowszczyzny wicestarosty Pawła Osikowskiego, KWW Wspólnie w Przyszłość oraz KWW Wspólnie dla Gminy Kozłów.

Pozostałe komitety skupią się na wyborach do rad gmin. Te, które zarejestrują kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, mogą też desygnować kandydatów na wójtów i burmistrzów. Najwięcej, bo aż siedem, powstało ich w gminie Racławice, gdzie o mandaty będą walczyć kandydaci KWW Sami Swoi Racławice, KWW DWRDR, KWW Samorządne Racławice, KWW Ziemia Racławicka, KWW Razem dla Gminy Racławice, KWW Mieszkańcy dla Gminy Racławice oraz KWW Wspólnie dla Gminy Racławice.