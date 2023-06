Miechów. Koncepcja nowej hali sportowej gotowa. Miasto zyska wyjątkowy obiekt

- Tak naprawdę dotyczyły one wszystkiego. Sposobu połączenia hali ze szkołą, usytuowania boiska, wielkości widowni itp. Budowa hali to sprawa przyszłości, ale chcemy się do tego jak najlepiej przygotować, dlatego zaczęliśmy już teraz. Obiekt ma spełniać dwa główne zadania. Po pierwsze rozwiązać kwestię zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1, a po drugie umożliwić organizację zawodów sportowych i wydarzeń kulturalnych – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.