Miechów. Kontrowersje wokół szkolnego boiska. Udostępniać, czy ograniczać?

Problem w tym, że zdaniem osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie boiska, jest to dla nich sytuacja niekomfortowa. Skarżą się na hałasy, przekleństwa, niektórzy piszą nawet o pijaństwie, do jakiego ma dochodzić na obiekcie.

- Jak było zdezelowane boisko i za naszych czasów mniej osób tam chodziło, to dało się funkcjonować normalnie. Nam nie przeszkadza obecność boiska a to, co tam notorycznie się dzieje. Każdy chce troszkę odpocząć po pracy, a nie słychać ciągłych wrzasków i przekleństw – pisze Monika Mucha.

Pod wpływem takich m. in. głosów doszło zmiany godzin otwarcia boiska. W weekendy miało być dostępne tylko do godziny 17. To z kolei doprowadziło do silnych głosów sprzeciwu tych, którzy są zwolennikami jak najszerszego dostępu do obiektu.

- Nie popadajmy w paranoję. Jeśli komuś przeszkadza, że dzieci grają na boisku, proponuję wybudować się na wsi pod lasem – uważa Ewelina Broś.

W efekcie burmistrz w porozumieniu z dyrekcją szkoły wycofał się z pomysłu i wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Burmistrz Marczewski przyznał, że okres wiosenno-letni to nie jest najlepszy moment na wprowadzanie tego typu zmian.