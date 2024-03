Miechów. KWW Wspólnie w Przyszłość mierzy wysoko Aleksander Gąciarz

Liderem KWW Wspólnie w Przyszłość jest członek zarząd powiatu miechowskiego Piotr Grządziel Aleksander Gąciarz

KWW Wspólnie w Przyszłość to kolejny komitet, który zamierza walczyć o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych. Swoje listy wystawił we wszystkich trzech okręgach wyborczych do miechowskiej Rady Powiatu, ale celem są też rady gmin oraz stanowiska wójta Słaboszowa i burmistrza Książa Wielkiego.