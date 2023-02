Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu

Miechowscy maturzyści, w sumie 154 osoby, uczą się w pięciu oddziałach. Zanim rozpoczęli całonocny bal, podziękowali swoim wychowawcom, którymi w tym roku są Joanna Jastrząb (klasa a, biologiczno-chemiczna), Przemysław Skoczeń (klasa b, humanistyczno-językowa, najliczniejsza 37 uczniów), Krzysztof Drdzeń (klasa c, matematyczno-fizyczna), Aniela Leks-Kamyszek (klasa d, matematyczno-informatyczna) i Paulina Kucharzyk (klasa e, biologiczno-chemiczna).

Choć studniówka jest co roku, to dyrektor miechowskiego LO Krzysztof Gajos podkreśla, że zawsze jest inna.

- Mamy co roku inną młodzież, inne podejście do świata, do życia. Wszystko zależy od tego, jak młodzież sobie tę studniówkę zorganizuje. A oni są bardzo kreatywni i mają wiele świetnych pomysłów – mówi.

Tegoroczny bal maturalny odbył się stosunkowo późno i do matury pozostało już mniej niż sto dni. Dlatego po zabawie szybko trzeba będzie się skupić na pracy. Zwłaszcza że - co przypomnieli rodzice uczniów – do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym roku młodzież, której nauka została zakłócona przez pandemię i konieczność pracy zdalnej. Mimo to dyrektor Gajos jest optymistą.