Miechów. Mężczyzna pilnie potrzebował przeszczepu wątroby. Utknął na dworcu kolejowym

Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek (7 sierpnia.) około godziny 19.30. Do oficera dyżurnego miechowskiej komendy zadzwonił koordynator ds. transplantologii z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprosił o pomoc w przetransportowaniu 38-letniego mężczyzny, który pilnie musi przyjechać do warszawskiego szpitala, gdzie czeka na niego organ do przeszczepu. Tymczasem pacjent utknął na dworcu kolejowym w Miechowie, gdyż trakcja kolejowa uległa awarii i pociągi przestały kursować.

- Po otrzymaniu tej informacji dyżurny miechowskiej jednostki natychmiast na miejsce skierował patrol drogówki w składzie st. asp. Marek Pawłowski i st. post. Marcin Piwowarczyk, którzy na dworcu PKP odszukali wśród pasażerów pociągu mężczyznę i szybko przetransportowali pacjenta do granic powiatu miechowskiego. Tam na jednym z parkingów przy trasie S7 przekazali 38-latka mundurowym z Jędrzejowa – informuje mł. asp. Lidia Kyzioł rzecznik KPP w Miechowie.