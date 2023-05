Miechów. Michał Rusinek spotkał się z czytelnikami w bibliotece

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać kulisy twórczości oraz ciekawostki z życia polskiej noblistki. Nie zabrakło czasu na czytanie poezji oraz rozmowy indywidualne i autografy. Co ciekawe Biblioteka Publiczna w Miechowie została założona w 1923 roku, tym samym, w którym na świat przyszła Wisława Szymborska. Choć pewnie ona sama nie byłaby specjalnie szczęśliwa, gdyby jej o tym, fakcie przypomnieć.

– Sama Szymborska nie lubiła rocznic, w wierszu „Możliwości” pisała, że woli rocznice nieokrągłe – tłumaczył Michał Rusinek, obecny prezes fundacji Wisławy Szymborskiej. – Nie lubiła matematyzacji pamięci. Jeżeli obchodzi się rocznicę, to jest to pretekst do tego, żeby o tym mówić. Ona wolała pamiętać. Myślę, że pamiętała bez pretekstu i my też starajmy się pamiętać w taki sposób – podkreślał.