Miechów. Niewielu uchodźców z Ukrainy jest w stanie dokładać się do kosztów utrzymania

Według raportu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w powiecie miechowskim przebywa obecnie 228 ukraińskich uchodźców. Najwięcej – 47 - jest zakwaterowanych charsznickiej „Planecie”. W trzech hostelach w Miechowie spółka „Lobbying” gości w sumie 67 osób. W „Zameczku” w Książu Wielkim przebywa 28 osób, a w Zamku „Na Mirowie” 21. Miechowska „Caritas” zabezpiecza kwaterunek i byt 24 uchodźcom, a DPS „Betania” 23. Ponadto 10 Ukraińców rozmieszczonych jest w gminie Kozłów, cztery osoby przebywają w Hotelu w Dosłońcu. W podmiechowskich Strzeżowie II i Falniowie przebywa w sumie czterech uchodźców.

Zgodnie z nowymi przepisami ci, którzy przebywają w Polsce ponad cztery miesiące, powinni pokrywać połowę kosztów swojego zakwaterowania i wyżywienia (nie więcej niż 40 zł dziennie). Jednakże ustawa, określająca zasady pomocy uchodźcom, przewiduje zwolnienia z partycypacji w kosztach utrzymania. Dotyczy to osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, samotni opiekunowie co najmniej trojga dzieci, a także osoby w trudnej sytuacji.