Miechów. Nowe nagłośnienie w Centrum Kultury i Sportu

Pozyskany sprzęt znacznie zwiększy możliwości CKiS w zakresie nagłośnienia organizowanych wydarzeń. - Do tej pory nagłośnienie na imprezy takie jak dożynki czy inne wydarzenia plenerowe musieliśmy wypożyczać. W tej chwili będziemy już w stanie zapewnić odpowiednie nagłośnienie sami – mówi kierownik promocji CKiS Ewelina Idzik i przypomina, że to już kolejna partia sprzętu pozyskanego dzięki ministerialnej dotacji. Kilka lat temu udało się pozyskać sprzęt nagłaśniający do kina cyfrowego.

Koszt zakupu urządzeń to ponad 116 tysięcy złotych, z czego prawie 93 tys. to środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury), a 23,2 pochodziło z budżetu gmina Miechów. Pozostałą kwotę stanowił wkład własny CKiS.

Nowe nagłośnienie zostało już do Miechowa dostarczone, a akustycy zatrudnieni w CKiS przeszli odpowiednie szkolenie. Próbkę możliwości nowego sprzętu będzie można usłyszeć być może już podczas marcowych obchodów Dni Kobiet. Prawdziwy chrzest bojowy głośniki przejdą podczas wydarzeń plenerowych jak Święto Storczyka, czy dożynki.