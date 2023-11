Miechów. Nowe numery telefonów w Starostwie Powiatowym

Od połowy listopada w Starostwie Powiatowym w Miechowie obowiązują nowe numery telefonów. To skutek wprowadzenia systemu telefonii w ramach projektu unijnego „Cyfrowy Powiat”, na który powiat zdobył fundusze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Najważniejsze numery telefonów, skąd dzwoniący zostaną przekierowani do odpowiedniej komórki urzędu, to numery do punktów informacyjnych budynków A (ul. Racławicka 12) oraz B (ul. Sienkiewicza 27):

• budynek A - tel. 41 391 00 000

• budynek B - tel. 41 391 00 001 Żeby dodzwonić się do sekretariatu głównego budynku (A), należy wybrać nr 41 391 00 002. Poniżej przedstawiamy numerację do poszczególnych wydziałów starostwa:

Budynek A (ul. Racławicka 12)

Wydział Organizacyjny (numery tel. od 41 391 00 000 do 41 391 00 019) w tym:

• 41 391 00 005 - sekretarz

• 41 391 00 006 - rzecznik praw konsumenta

• 41 391 00 013 - nieodpłatna pomoc prawna

• 41 391 00 015 - przewodniczący rady

• 41 391 00 016 - biuro rady

• 41 391 00 018 - fax

• 41 391 00 019 - rzecznik prasowy

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (numery tel. od 41 391 00 020 do 41 391 00 037) w tym:

• 41 391 00 020 - naczelnik

• 41 391 00 021 do 024 - Ewidencja Gruntów i Budynków

• 41 391 00 026 do 029 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

• 41 391 00 030 do 037 - Gospodarka Gruntów Wydział Finansowy (numery tel. od 41 391 00 040 do 41 391 00 046) w tym:

• 41 391 00 040 - skarbnik

• 41 391 00 041 - główna księgowa

• 41 391 00 042 do 046 - pracownicy Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy (numery tel. od 41 391 00 050 do 41 391 00 059) w tym:

• 41 391 00 050 - naczelnik

• 41 391 00 051 - 059 pracownicy, w tym 41 391 00 055 i 056 - leśnictwo

Budynek B (ul. Sienkiewicza 27)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (numery tel. od 41 391 00 060 do 41 391 00 075) w tym:

• 41 391 00 060 - naczelnik

• 41 391 00 064 do 068 - rejestracja pojazdów

• 41 391 00 069 do 072 - prawa jazdy

Wydział Budownictwa i Architektury (numery tel. od 41 391 00 080 do 41 391 00 086) w tym:

• 41 391 00 080 - naczelnik

• 41 391 00 081 do 086 - pracownicy Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (numery tel. od 41 391 00 090 do 41 391 00 093) w tym:

• 41 391 00 091 - naczelnik

