Miechów. Od poniedziałku wznawiają akcję pomocy dla Ukrainy

Dary dla Ukrainy będą przyjmowane w godzinach w godz. 9-12 oraz 16-19w świetlicy pawilonu handlowego przy ulicy M. Konopnickiej 21. Zebrane przedmioty będą dostarczone do Centrum Medycznego w partnerskim dla Miechowa mieście Wołoczyska. Centrum zajmuje się m. in. mieszkańcami Kijowa i innych regionów wschodniej Ukrainy. Najpotrzebniejsze w tym wypadku rzeczy to apteczki medyczne, opaski uciskowe, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwgrypowe i przeciwkrwotoczne, tabletki na ból gardła, pomadki ochronne na usta, karimaty, materace, śpiwory i łóżka polowe.

Z kolei dla osób z Ukrainy, które przebywają w Miechowie i sąsiednich miejscowościach to przybory szkolne (zeszyty, bloki, kredki), plecaki, kołdry, poduszki, pościele, kosmetyki (szampony, żele pod prysznic, pasty i szczoteczki do zębów), płyny do prania, gry i zabawki, produkty żywnościowe. Ubrania będą zbierane wyłącznie dla konkretnych osób.