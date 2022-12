Miechów. Od stycznia rezonans nie tylko dla hospitalizowanych

W szpitalu św. Anny w Miechowie badania rezonansem magnetycznym ruszyły w październiku. Zostało to poprzedzone zakupem urządzenia i adaptacją dla niego pomieszczeń, co kosztowało w sumie 6,5 mln zł (dofinansowanie samorządu województwa wyniosło 5 mln zł, a wkład własny powiatu 1,5 mln zł).

W tej chwili rezonans służy wyłącznie pacjentom szpitala. Wynika to z braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie tej usługi. Według zapowiedzi złożonych na środowej sesji Rady Powiatu od stycznia 2023 roku z badania będą korzystać wszyscy, którzy tego potrzebują.

- Kontrakt nie został jeszcze podpisany, ciągle trwają uzgodnienia. Mamy jednak nadzieję, że badania dla osób spoza szpitala będą mogły się rozpocząć 5 stycznia. Na początku byłby to jeden dzień w tygodniu, ale docelowo chcemy, aby było to pięć dni. Już teraz widzimy, że zainteresowanie pacjentów jest spore – mówi Łukasz Orłowski, zastępca dyrektora miechowskiego szpitala do spraw ekonomicznych.