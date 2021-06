Miechów. Pacjenci skarżą się na fatalne warunki oczekiwania w punkcie szczepień

Jeden z pacjentów (personalia znane redakcji), w korespondencji skierowanej do naszej redakcji nazwał to, dzieje się w punkcie szczepień armageddonem.

- Ludzie, umówieni na konkretną godzinę, czekają w kolejce do szczepienia po cztery, pięć, sześć godzin. Smażą się na słońcu i nikogo to nie interesuje. Około 100, 150 osób gnieździ się w kolejce z maseczkami lub bez. Co to jest za sens szczepienia? Placówce chyba zależy tylko na pieniądzach z ilość zaszczepionych ludzi

– napisał.

Następnie dodał, że on sam w przypadku pierwszej dawki, stał w kolejce cztery godziny. Gdy zjawił się po drugą dawkę, zrezygnował po dwóch godzinach oczekiwania. - Zmieniłem termin na 14 czerwca i było jeszcze gorzej. Po godzinie zrezygnowałem, a ludzie stali po kilka godzin i dalej czekali na swoją kolej. Po co te umawiania na godziny, po co to przestrzeganie dystansu? Traktują nas jak barany prowadzone do strzyżenia.