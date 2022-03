Miechów. Po raz pierwszy pobiegli wilczym tropem. Wszyscy byli zwycięzcami [ZDJĘCIA]

Bieg nie miał charakteru zawodów. Zwycięzcą mógł czuć się każdy, kto pokonał dwa okrążenia parku. To był dystans minimum, nawiązujący do roku 1963, gdy zginął ostatni z Żołnierzy Wyklętych. Część biegaczy podeszła jednak do sprawy o wiele ambitniej. Marcin Tarapacz z Miechowa pokonał 21 okrążeń parku.

- Biegam trzy razy w tygodniu. Dwa razy po 10 kilometrów i w niedzielę dłuższy dystans. I właśnie dzisiejszy bieg potraktowałem jako takie długie wybieganie – powiedział po ukończeniu zawodów.

Na uwagę zasługuje również wynik Jana Bogacza, który mimo 73 lat okrążył park 15 razy. A trasa nie była wcale łatwa. Na każdym „kółku” trzeba było pokonać stromy podbieg i żwirową ścieżkę. Nestorowi w niczym to nie przeszkadzało.