Miechów. Rynek bez swojego pomnika. Orzeł odleciał, ale wróci

Pomnik z Orłem został zdemontowany we wtorek rano przy użyciu dźwigu i przewieziony do pracowni firmy Usługi Kamieniarsko-Budowlane z Chęcin, która wygrała przetarg na jego konserwację. Dalsze prace będą prowadzone w pracowni, ale też na miejscu, w Miechowie, gdzie powstanie nowa płyta fundamentowa pod rzeźbę. W drugim etapie zostaną wykonane prace konserwacyjne samego pomnika, schodów, zdobiących go tablic z brązu i spocznika oraz rzeźby orła. Wartość robót wynosi ponad 170 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to blisko 61 tys. zł.

Pomnik z Orłem stoi w miejscu studni, do której po bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku Rosjanie wrzucili ciała zabitych powstańców styczniowych. Gdy w czasie I wojny światowej rosyjscy zaborcy zostali wyparci przez Austriaków, ci zezwolili na upamiętnienie poległych. Autorem projektu pomnika był nauczyciel plastyki w miechowskim Gimnazjum Wacław Niezabitowski. Do odsłonięcia doszło 18 sierpnia 1916, w dniu 86. urodzin cesarza Austrii Franciszka Józefa I.