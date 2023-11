Miechów. Samochód na wodę zatankują w klasie. Szkoła ma ekopracownię

Ekopracownia powstała w efekcie remontu i zakupu wyposażenia do dotychczasowej szkolnej pracowni biologicznej. Jest miejscem, gdzie młodzież może zgłębiać tajniki nauk przyrodniczych i rozwijać świadomość ekologiczną. Została wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, które umożliwią naukę poprzez obserwację i doświadczenie: mikroskopy cyfrowe, maszyny słoneczne, preparaty biologiczne. Na szczególną uwagę zasługuje magabox do nauki o odnawialnych źródłach energii, zawierający m. in. miniogniwa fotowoltaiczne. Jest tam również marzenie każdego kierowcy, czyli samochód na wodę. Co prawda w rozmiarach zabawkowych, ale zawsze…

- Do samochodu rzeczywiście wlewa się wodę, ale on sam zamienia ją w paliwo wodorowe, na którym jest w stanie jeździć od trzech do pięciu minut – precyzuje opiekująca się pracownią nauczycielka biologii Beata Zaczyńska.

Dzięki wykonanemu remontowi samochód można „tankować” w pracowni, która zyskała przyłącze bieżącej wody. Dzięki nowym żaluzjom prezentowane uczniom filmy i pokazy są lepiej widoczne. Z odmienionej i doposażonej pracowni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele nie tylko biologii i chemii, ale też fizyki i geografii. Oprócz standardowych lekcji swoje zajęcia mają tutaj też członkowie dwunastoosobowego kółka biologicznego.