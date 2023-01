Miechów. Seniorzy pod telekontrolą, były potrzebne interwencje

Spośród zgłoszeń, które napłynęły do dyspozytora przy użyciu opasek, w 98 przypadkach wystarczyło udzielenia porady przez telefon. W 30 przypadkach dyspozytor powiadamiał o problemie bliską osobę seniora, która wcześniej zadeklarowała, że w razie potrzeby pojawi się na miejscu i udzieli właściwego wsparcia. W ośmiu przypadkach natomiast konieczna był interwencja ratowników na miejscu.

Z usługi opieki na odległość w okresie od sierpnia do grudnia 2022 roku korzystało 120 seniorów. Tyle właśnie opasek telemedycznych zakupiła gmina w ramach projektu „Teleopieka w Gminie Miechów". Jest on skierowany do osób powyżej 65 roku życia, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. Przekazane seniorom opaski monitorują podstawowe funkcje życiowe i pozwalają na wezwanie pomocy w razie potrzeby.