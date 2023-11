Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody

Uroczyste powołanie nowego komendanta powiatowego ma z reguły bardzo kurtuazyjny przebieg. Ustępujący komendant przechodzi na emeryturę lub na wyższe stanowisko służbowe i jest uroczyście żegnany przez współpracowników i przełożonych. Tym razem było inaczej. Michał Majda, który kierował miechowską komendą powiatową PSP od kwietnia 2019 roku, nie był obecny podczas powołania swojego następcy. Z kolei wręczający akt powołania małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek, choć starał się jak mógł, by sytuację przedstawić z sposób elegancki, dał wyraźnie do zrozumienia, że do zmiany kierownictwa w miechowskiej komendzie doszło ze względu na okoliczności, o których szczegółach których nie należy mówić publicznie. Zamiast tego posłużył się przenośnią.

- W ostatnim czasie wiele się działo w komendzie powiatowej w Miechowie. Porównałbym ją do okrętu, którego kapitan, wioząc cenny ładunek, nie tylko zgubił kompas, to jeszcze nie korzystał ze światła, jakie rzucała latarnia morska. Dlatego dziękuję wszystkim, dzięki którym statek mimo wszystko trafił do portu i dzisiaj możemy zaokrętować starą załogę z nowym kapitanem - powiedział.