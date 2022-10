Miechów. W „Ekonomiku” uczą się chodzić z kijkami. Chcą walczyć z otyłością

- Wprowadzając do naszej szkoły tę stosunkowo nową, ale przynoszącą wiele korzyści dla zdrowia dyscyplinę, chcę zachęcić nauczycieli i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz zwalczania choroby naszych czasów – otyłości. „Akademia Nordic Walking” to projekt, który - mam nadzieję - rozpowszechni modę na przysłowiowe chodzenie z kijkami, które można uprawiać niemal bez ograniczeń wiekowych, zdrowotnych i terenowych – mówi Monika Zdeb-Capiga, wuefistka ZS Nr 1 i koordynator projektu.