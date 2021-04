Miechów. Wiadomo, w którym miejscu zbudują halę sportową

- Założyliśmy, że miejsc siedzących na widowni ma być przynajmniej tysiąc. Niemniej nie jest to jeszcze ostateczna decyzja. Mnie wprawdzie wydaje się, że jest to odpowiednia ilość, ale docierają do mnie głosy, że tych miejsc powinno być więcej. Będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać

„Wygrała” koncepcja mówiąca o umiejscowieniu obiektu równolegle do ulicy Traugutta, w miejscu istniejącego boiska z nawierzchni asfaltowej. Między halą a budynkiem szkoły powstanie parking na około 35 samochodów osobowych. Taka lokalizacja pozwoli „uratować” przyszkolne boisko trawiaste typu orlik. - Aczkolwiek bierzemy pod uwagę to, że w przyszłości orlik może zmienić lokalizację, aby być obiektem mniej uciążliwym dla sąsiadów – zaznacza burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.

- mówi burmistrz.

Założono również, że obiekt powinien być dostosowany nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez kulturalnych. Będzie się w nim również znajdowała duża sala z lustrami przeznaczona do zajęć fitness, nauki tańca, czy treningów sztuk walki. Wiadomo, że nowa hala będzie połączona z budynkiem szkoły przejściem podziemnym.

SP 1 w Miechowie to największa szkoła w gminie. Tymczasem zajęcia sportowe odbywają się w niewielkiej salce, która nie spełnia współczesnych standardów. O grze w koszykówkę, piłkę ręczną, czy halową piłkę nożną nie ma mowy. Budowa nowego obiektu ma to zmienić. Nowy obiekt będzie dostosowany do rozgrywania zawodów we wszystkich halowych grach zespołowych. Skorzysta na tym nie tylko szkoła, ale i cale miasto, bo będzie to pierwsza tego typu hala w Miechowie.