Miechów. Wkrótce przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym

– Dziś ważny dzień w rozwoju budownictwa społecznego i komunalnego. To największa z transz finansowych w ramach programu, który wspiera tani wynajem. Pieniądze trafią do miast i wsi w całym kraju i przyczynią się do realizacji inwestycji o łącznej wartości 610 mln zł. Oznacza, że już wkrótce osoby o średnich i umiarkowanych dochodach zyskają realną możliwość zamieszkania na swoim. Nie wszyscy spełniają kryteria programu Pierwsze Mieszkania, nie wszystkich stać na kredyt albo najem na warunkach rynkowych - informował po ogłoszeniu listy przyznanych dotacji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.