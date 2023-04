Miechów. Włamał się do mieszkania przez balkon. Sąsiedzi wszystko widzieli  

Do zdarzenia doszło w wielkanocny poniedziałek na miechowski osiedlu. Sprawca wykorzystał nieobecność lokatorów i przez balkon na parterze dostał się do mieszkania. Zauważyli to mieszkańcy osiedla, którzy zaalarmowali policję.

- Oficer dyżurny natychmiast skierował patrol pod wskazany adres, a następnie koordynował działania policjantów przekazując im pozyskiwane na bieżąco od świadków informacje. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nie zastali już sprawcy w mieszkaniu, jednak dzięki świadkowi zdarzenia, który pobiegł za sprawcą, udało się go zlokalizować i zatrzymać – informuje rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Podczas przeszukania zatrzymanego policjanci znaleźli śrubokręt, służący do podważania okiennych framug, gaz pieprzowy oraz przedmioty pochodzące z kradzieży: złotą biżuterię oraz pieniądze. Ponadto ustalono, że mężczyzna usiłował dokonać kradzieży telefonu oraz notebooka.

W środę prokurator rejonowy w Miechowie wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego obywatela Gruzji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.