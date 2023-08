Miechów. Znaleźli nietypowy sposób na szkolną wyprawkę. Okradli sklep w sąsiednim województwie

Miechowscy policjanci otrzymali informację., że w Kazimierzy Wielkiej doszło do kradzieży sklepowej, a sprawcy oddalili się w nieznanym kierunku osobowym renaultem. Podejrzewano, że mogą jechać w kierunku Małopolski. Na drodze wojewódzkiej nr 768 policjanci z patrolu rzeczywiście zauważyli opisany samochód i po krótkim pościgu zatrzymali go do kontroli.

W środku znaleźli artykuły biurowe w postaci długopisów, zeszytów, klejów, ołówków, kredek, artykułów spożywczych, kamerę sportową oraz dwa pojemniki plastikowe. Sprawcy nie zdążyli zapakować do samochodu wszystkich skradzionych rzeczy i niektóre zostawili w wózku na sklepowym parkingu.

Sprawcami kradzieży okazali się mieszkańców powiatu miechowskiego: 39-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zostali przekazani policjantom z Kazimierzy Wielkiej. Usłyszeli zarzut kradzieży za co grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.