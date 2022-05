Miechowski „Ekonomik” zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Rolniczym

- Jak świat będzie wyglądał w kolejnych latach i dekadach, zależy od Was – podkreślał dr hab. inż. Leszek Książek, zwracając się do absolwentów. Z

wyzwaniami na ten czas, z jakimi będzie się trzeba zmierzyć, to według niego – poszerzanie się miast, kurczenie obszarów rolniczych, gospodarka wodą, dostęp do energii. - Wybierając Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, będziecie mieli wpływ na to, jak ten świat będzie wyglądał – zachęcał młodzież „Ekonomika”.

Podpisaniu umowy towarzyszyła akademia z występami artystycznymi, zainaugurowanymi polonezem przez Szkolny Zespół Tańca „Miechowianie”. Absolwenci „Ekonomika” z najlepszą średnią ocen oraz zaangażowani w życie i promocję szkoły, otrzymali od dyrektor Marzeny Samborskiej i starosty Jacka Kobyłki upominki oraz dyplomy.