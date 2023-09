Mieszkańcy gminy Skawina oddali ponad tonę odpadów podczas akcji wymiany ich na sadzonki i rośliny oczyszczające powietrze

Segregacja daje odpadom drugie życie

Jak poinformował Krzysztof Szulada, ekodoradca z Referatu Efektywności Energetycznej Wydziału Ochrony Powietrza w Urzędzie Miasta i Gminy, mieszkańcy przynieśli 1120 kg czterech rodzajów odpadów.

To zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, puszki aluminiowe oraz makulatura.

Do kontenerów w PSZOK-u trafiły m.in. zużyte miksery, młynki do kawy, ładowarki do telefonów, żelazka, suszarki do włosów.

Celem kolejnej akcji w PSZOK-u było promowanie segregacji odpadów, które też mogą otrzymać drugie życie.

Mieszkańcy gminy Skawina od lat segregują odpady i w coraz mniejszym stopniu są one wywożone do lasów, na pola lub wyrzucane do rowów.

Przy osiedlach wielorodzinnych, a więc blokach, znajdują się kontenery na papier, szkło, plastik oraz na bioodpady.