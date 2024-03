„Mieszkańcy muszą walczyć o każdy skrawek zieleni”. Radni zobowiązali prezydenta Krakowa do wykupu gruntów pod parki i lasy

Dokument zobowiązujący prezydenta Krakowa do „podjęcia wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do wykupu gruntów wpisanych w uchwalonych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na zieleń publiczną i tereny leśne”, został zatwierdzony przez radnych podczas ostatniej sesji RMK.

Zobowiązywanie prezydenta do wykupu gruntów pod parki i tereny leśne to projekt stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”.

Jako „Kraków dla Mieszkańców” od początku tej kadencji zabiegamy by przeznaczyć środki w budżecie miasta na wykup terenów pod zieleń i lasy. Kraków ma ten problem, że mało jest tu gruntów gminnych, a dużo prywatnych. Mieszkańcy godzą się by w planie miejscowym ich tereny miały status pod zieleń publiczną, licząc, że pójdzie za tym wykup działek. Dwa lata temu podjęta została uchwała kierunkowa w sprawie Toń, ale nie spotkała się z pozytywną rekcją prezydenta. Tam jest prawie 500 działek, a miasto złożyło tylko cztery oferty ich wykupu i to po takich cenach, że ich właściciele nawet nie podejmowali rozmów. W tej kadencji udało się poszerzyć tereny zielone o dwie ważne dla mieszkańców enklawy - Park Jalu Kurka i Las Borkowski, ale to wymagało wielu działań, trzeba było niejako zmusić prezydenta by podjął w tych kwestiach decyzje. Niestety w Krakowie mieszkańcy muszą walczyć o każdy skrawek zieleni – argumentował przed sesją radny miejski Łukasz Maślona z „Krakowa dla Mieszkańców”.