Mieszkaniec Krakowa ukradł 580 litrów paliwa z ciężarówek w powiecie wielickim. Rabusiowi grozi do 10 lat więzienia

Do rabunku doszło w nocy z 1 na 2 listopada 2022.

- Sprawca ukradł 580 litrów paliwa z pięciu pojazdów ciężarowych. W toku dochodzenia, po pięciu dniach, funkcjonariusze wielickiej komendy wpadli na trop 20-letniego sprawcy i zatrzymali go na terenie Krakowa. Wartość skradzionego przez niego paliwa to ponad 4500 zł – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.

Zabezpieczono także samochód, który posłużył złodziejowi do dokonania przestępstw. Wewnątrz pojazdu policjanci znaleźli m.in.: kominiarkę, rękawiczki, klucz nastawny służący do wyłamywania korków bakowych, kilka sztuk ubrań z wyraźną wonią paliwa.

20-letni krakowianin usłyszał w sumie pięć zarzutów, dotyczących włamań do ciężarówek oraz kradzieży paliwa. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.