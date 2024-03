Misterium Męki Pańskiej w Rusocicach. Aktorzy teatru Credo zachwycili publiczność

Rusocicki teatr prowadzi Stowarzyszenie Grupa Teatralna CREDO. Ma w swoim repertuarze wiele sztuk. Wielki Post to czas, w którym od 10 lat wystawia Misterium Męki Pańskiej.

- Co roku modyfikuję tę sztukę i jej scenariusz, dostosowuję go do sytuacji. Zmieniam, bo zmieniają się aktorzy. A w tym widowisku gra 60 osób. To amatorzy, mieszkańcy Rusocic, sąsiednich wiosek oraz z Krakowa. Chętnych do zagrania jest naprawdę dużo. Dopasowuję im role, a oni ćwiczą gesty ruchu, uczą się tekstów, w tym przypadku opartych na Piśmie Świętym - mówi Janina Kapusta, reżyserka sztuki i prezes Stowarzyszenia Grupa Teatralna CREDO, emerytowana pielęgniarka.