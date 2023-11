Młody napastnik pobił przypadkowego mężczyznę pod Krakowem. Sprawa trafiła na policję (BCA)

17-latek pobił mężczyznę spacerującego wieczorem po Skawinie. Agresywny młody człowiek zaatakował 20-latka, uderzając go pięściami w twarz. Do spotkania mężczyzn doszło przypadkowo. Pokrzywdzony zgłosił sprawę w Komisariacie Policji w Skawinie. Mundurowi namierzyli i zatrzymali agresora, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.