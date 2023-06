Młodzież uczy seniorów! Oto laureaci konkursu

Głównym celem kampanii „TOYA łączy pokolenia” była wymiana międzypokoleniowa i zachęcenie młodzieży do stworzenia materiałów edukacyjnych, które pomogą osobom starszym w komunikacji cyfrowej i w bezpiecznym poruszaniu się w sieci. W ramach kampanii zostały przeprowadzone warsztaty dla seniorów o szeroko pojętej komunikacji międzypokoleniowej i bezpieczeństwie w sieci oraz konkursy dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych i średnich. Polegały m.in. na stworzeniu krótkich materiałów wideo z wyjaśnieniem popularnych wyrażeń używanych w sieci przez młodzież czy też o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.

Do młodszych dzieci z klas 1-3 skierowany był konkurs plastyczny pt. „Emotki to nie kłopotki”. Zależało nam, aby młodzież mogła się przekonać, że ma do przekazania seniorom bardzo ważne rzeczy. Świat Internetu, który dla nich jest naturalnym środowiskiem, dla osób starszych często jest niezrozumiały i obcy. I jak widać młodzi ludzie chcą i mogą to zmienić. To bardzo budujące, że tak licznie odpowiedzieli na nasz konkurs - mówi Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu firmy telekomunikacyjnej TOYA, fundatora nagród.