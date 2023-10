Mnóstwo wykroczeń w weekend. Policjanci z powiatu krakowskiego nałożyli ponad 100 mandatów i namierzyli pijanych kierowców

W trzy weekendowe dni od 13 do 15 października 2023 r. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali 186 pojazdów, ujawniając przy tym 174 wykroczenia i 2 przestępstwa.

- W wyniku popełnionych naruszeń policjanci nałożyli 125 mandatów karnych, skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałe osoby pouczyli. W trakcie kontroli mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierującemu za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

W ręce mundurowych wpadł także nietrzeźwy rowerzysta. Ponadto podczas sprawdzenia stanu technicznego w 13 kontrolowanych pojazdach policjanci ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze ujawnili też 2 kierujących z cofniętymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów - to przestępstwo zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. W tym okresie policjanci zostali też wezwani na miejsce 12 zdarzeń drogowych.