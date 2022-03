Moczydło. Utrudnienia w cieniu wielkiej budowy

Położone w gminie Książ Wielki Moczydło to – patrząc od północy – pierwsza małopolska miejscowość na trasie powstającej ekspresówki. Liczący blisko 19 kilometrów odcinek drogi z Moczydła do Bukowskiej Woli jest też najdalej wysuniętym na północ fragmentem nowej drogi w województwie.

Sąsiedztwo ogromnej budowy ma swoje negatywne konsekwencje. Droga przez Moczydło zostanie poprowadzona m. in. liczącym 300 metrów wykopem, a następnie 400-metrowym nasypem. Powstanie też kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. Mieszkańcy muszą się w związku z tym zmagać z utrudnieniami, powodowanymi przez wykopy, hałdy ziemi i innych materiałów oraz poruszający się w pobliżu ciężki sprzęt.

Podczas niedawnego zebrania wiejskiego zwracali uwagę na to, że prowizoryczne dojazdy zbudowane przez wykonawców inwestycji, pozostawiają wiele do życzenia. Zdaniem mieszkańców oni sami mają problem z dojazdem do wsi, a dla osób z zewnątrz jest to wręcz niemożliwe. Domagają się nie tylko poprawy samych dróg dojazdowych, ale też zamontowanego oznakowania.