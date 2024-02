Mostek w gminie Gołcza. Nie żyje młody mężczyzna. Sekcja wyjaśni przyczynę

Po otwarciu mieszkania strażacy weszli do środka, gdzie zastali mężczyznę leżącego na łóżku. Nie dawał znaków życia i wkrótce rzeczywiście okazało się, że nie żyje.

Wszystko wskazuje na to, że do śmierci doszło z przyczyn naturalnych. Na miejscu nie stwierdzono śladów działania osób trzecich. Badanie mieszkania pod kątem obecności tlenku węgla i innych niebezpiecznych substancji też dało wynik negatywny. Aby mieć całkowitą pewność co do przyczyny zgonu, prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.

Zmarły mężczyzna miał 36 lat.

Sukces Neuralink - pacjent steruje komputerem siłą myśli!