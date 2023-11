Muniaczakowice. Nocna kolizja. Kierowca nietrzeźwy Aleksander Gąciarz

Kolizja w Muniaczkowicach OSP Przesławice

W sobotę około godziny 3 nad ranem doszło do kolizji w Muniaczkowicach (gmina Koniusza). Kierowca toyoty stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Przy okazji uszkodził znak drogowy i mostek. Jak się okazało było to 22-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego, u którego badanie pokazało obecność 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowcy nic się nie stało.