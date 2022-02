Myślenice bez węgla od 2030 roku? Ruszają konsultacje społeczne

FLESZ - PKN Orlen wyda 7,4 mld zł do 2030 roku na realizację strategii wodorowej

Konsultacje właśnie ruszają. Opinie i uwagi do projektu uchwały można zgłaszać do 28 lutego br. Można to zrobić:

za pomocą formularza internetowego lub

pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Projekt uchwały jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (w dziale Konsultacje Społeczne) oraz pod adresem:

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/.

Jest też do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Królewskiej 56.

Projekt uchwały zakłada całkowite odejście od węgla od 2030 roku.

Stałoby się to stopniowo. Najpierw, od 1 lipca 2022 roku nie byłoby możliwe instalowanie nowych kotłów węglowych, a od początku 2023 roku zaostrzone zostałyby wymagania w zakresie emisji dla nowo instalowanych kotłów, kominków i ogrzewaczy na drewno i pelet.