Myślenice. "Mistrzynie w szkołach" pojawią się w już środę. To będzie w-f jakiego jeszcze nie było!

O rozmowach na ten temat pomiędzy Otylią Jędrzejczak a burmistrzem Jarosławem Szlachetką pisaliśmy kilka tygodni temu.

Teraz przyszła pora na owoce tych rozmów, a będzie to wizyta w Myślenicach wybitnych sportsmenek.

Otylia Jędrzejczak sama będąca trzykrotną medalistką olimpijską w pływaniu od udziału w projekcie (i do Myślenic) zaprosiła cztery inne wielkie mistrzynie sportu: lekkoatletkę Ewę Swobodę, mistrzyni Europy w koszykówce kobiet Patrycję Czepiec-Golańska oraz mistrzynię świata w kolarstwie górskim Annę Szafraniec-Rutkiewicz. Ostatnia z nich to, przy okazji, rodowita myśleniczanka.

Jeśli chodzi o uczennice będą to dziewczęta z klas ósmych szkół podstawowych i ze szkół średnich.

To jest grupa wiekowa, w której wśród dziewcząt jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego. My przyjedziemy do Myślenic po to, by pokazać, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki temu, że razem z nimi ćwiczyć będą mistrzynie sportu, przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna