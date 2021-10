Myślenice. Nierasowe, a każdy wyjątkowy! Myślenicki Dzień Kundelka za nami [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

W poniedziałek (25 października) przypada nieformalne święto - Dzień Kundelka, a już dziś, w sobotę (23 października) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się II Myślenicki Dzień Kundelka. Mieszańce, które za sprawą swoich właścicieli licznie wzięły w nim udział, zaprezentowały cały swój psi urok w różnych konkursach, m.in. na najbardziej łaciatego kundelka, albo na najdłuższy ogon. Była okazja bezpłatnie zaczipować swojego psa, a także wesprzeć Stowarzyszenie Przytul Sierściucha, które było współorganizatorem tego wydarzenia, a na co dzień opiekuje się porzuconymi psami oraz szuka im nowych domów i odpowiedzialnych właścicieli. Kandydatów do adopcji można było spotkać podczas Myślenickiego Dnia Kundelka. Tak jak wszystkie psiaki wzięły udział we wspólnym spacerze na Zarabie, na który zaproszono na koniec spotkania.