W Myślenicach powstała Sierściuchowa Przystań [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Sierściuchowa Przystań to miejsce, do którego trafią psy zgubione lub porzucone przez swoich właścicieli. Zamiast trafiać do schroniska dla zwierząt czekają tu na swoich właścicieli. Znajdowaniem tych zajmuje się Stowarzyszenie „Przytul Sierściucha”, które stworzyło to miejsce przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz gminnej spółki – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.