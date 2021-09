Myślenice. Nowe miejsce na mapie miasta - Centrum Aktywności Lokalnej [ZDJĘCIA]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach już wiosną br. przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Tę zmianę zapowiadano jako nową jakość w świadczeniu usług społecznych.

Jak mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor CUS w Myślenicach, zamiast selektywności jest powszechność. Klienci CUS to nie wąska, ale szeroka grupa osób. Bo każdy z nas, bez względu na status materialny, może potrzebować skorzystać np. z zajęć rehabilitacyjnych, a one także wchodzą w zakres usług społecznych.

Jednymi z filarów, na jakich opiera się CUS są Centra Aktywności Lokalnej, takie jak to, które właśnie otwarto w Myślenicach.

O tym, że w Małopolsce, w tym także w Myślenicach obserwujemy zmianę, mówił także Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, właśnie podczas uroczystego otwarcia CAL. To zmiana w myśleniu o pomaganiu i co za tym idzie podejmowanie zupełnie nowych działań i tworzenie nowych miejsc, np. takich jak CAL.