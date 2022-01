Myślenice. Nowy punkt wymazowy na terenie miasta

Punkt wymazowy typu drive thru uruchomiła spółka Specjalmed, która prowadzi podobny punkt przy swojej przychodni w Dobczycach (ul. Zarabie 35 c).

Godziny otwarcia tego punktu to:

- poniedziałek-piątek 9-15

- sobota-niedziela 8-12

Pozostałe punkty:

Myślenice, ul. Szpitalna 2 (przy szpitalnym oddziale zakaźnym)

poniedziałek-niedziela 7-10

podmiot prowadzący: SP ZOZ Myślenice

dzienna liczba pobrań średnio ok. 50

Myślenice, ul. Partyzantów 9 (plac targowy)

poniedziałek-piątek 13-17

sobota-niedziela 9-13

FUH Diagnoza

dzienna liczba pobrań średnio ok. 100

Dobczyce, ul. Zarabie 35c (Przy przychodni Specjalmed)