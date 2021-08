Myślenice. Pepco w Dekadzie otwiera się na nowo. Jest większe niż dotychczas

Kurier złożył „niemoralną propozycję" 14-latce pod Tarnowem. Idzie na rok do więzienia

44-letni Sławomir S. wykorzystał seksualnie 14-latkę, która wracała do domu. Mężczyzna pracował wtedy jako kurier dostarczający przesyłki i zatrzymał się przy autostradzie, jak mówił, „za potrzebą”, ale gdy ujrzał dziewczynkę postanowił ją zaatakować. Tarnowski sąd skazał go na rok więzienia, nakazał terapię, zapłatę 6 tys. zł pokrzywdzonej i zakazał mu zbliżania się do małoletniej na mniej niż 20 metrów przez trzy lata. Wyrok jest prawomocny.