Myślenice. Przed południem doszło do dwóch potrąceń. Poszkodowana rowerzystka i pieszy Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W Myślenicach od rana 1 września doszło do dwóch potrąceń. W zdarzeniu na rondzie im. Braci Różankowskich na Zarabiu poszkodowana została rowerzystka. Kobieta jadąca jednośladem została potrącona przez samochód osobowy. Do drugiego potrącenia doszło na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja (na wysokości szkoły). Tam 15-letni pieszy został potrącony przez rowerzystę. Zarówno potrącona rowerzystka jak i potracony pieszy zostali przewiezieni do szpitala.